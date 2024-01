La baisse de la natalité a-t-elle commencé sous François Hollande ?

La baisse de la natalité se poursuit en France, selon le nouveau bilan démographique publié par l'Insee ce mardi. Un phénomène qui aurait débuté sous François Hollande, à en croire les internautes. La réalité est plus nuancée.

Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, les Françaises n'ont fait aussi peu d'enfants. C'est le constat posé par l'Insee ce mardi 16 janvier à l'occasion de son nouveau bilan démographique. Or, selon certains commentateurs, cette baisse de la natalité ne serait pas un phénomène récent, et serait même une cause du quinquennat de François Hollande. Nous avons vérifié.

La natalité baisse depuis 2011

Au total, 678.000 bébés sont venus au monde en France en 2023, soit 6,6% de moins que l'année précédente. Mais surtout, ce chiffre représente près de 20% de naissances en moins qu'en 2010, année du dernier pic des naissances. Un chiffre qui alarme les internautes, qui s'en prennent directement au quinquennat de François Hollande. Selon certains, c'est ce gouvernement et sa réforme de la politique familiale qui aurait écorné la politique de natalité, "alors qu'elle avait résisté à la crise", comme l'écrit l'un d'eux. Preuve à leurs yeux, la natalité "s'effondre à partir de 2014". C'est faux.

Selon les chiffres publiés par l'Insee ce mardi, les naissances en France sont en baisse depuis plus de treize ans. Soit un phénomène qui a débuté sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. "Depuis 2011, les naissances ont été chaque année moins nombreuses" écrit ainsi l'institut chargé de la production, l'analyse et la publication des statistiques officielles dans le pays. "Entre 2014 et 2019, la baisse était de 1,6% en moyenne par an. Elle se poursuit désormais à un rythme plus élevé", précise par ailleurs l'Insee.

Évolution des naissances et décès, selon l'Insee - Insee

Par contre, ce qui a effectivement commencé à baisser sous le mandat du président socialiste, c'est le taux de fécondité. Cet indicateur permet de connaitre le nombre d'enfants nés par femme en âge de procréer. Seulement, cette chute aurait des causes plus profondes que la seule politique familiale du gouvernement, selon plusieurs experts. Ainsi, pour Gilles Pison, professeur au Muséum d'histoire naturelle et chercheur associé à l'Institut national d'études démographiques (Ined), il n'existe à l'heure actuelle aucune étude qui montrerait "un effet direct des modifications des politiques familiales sur le taux de fécondité". La baisse de la fécondité observée à partir du milieu des années 2010 serait en fait plutôt le résultat de deux tendances. D'abord, celle des femmes qui choisissent de retarder leur grossesse pour des motifs aussi variés que la durée des études et l'attente d'un emploi stable. Ainsi, l'Insee remarque dans son rapport que le taux de fécondité des femmes de moins de 30 ans s'inscrit "dans une tendance à la baisse depuis les années 2000".

Ce à quoi il faut ajouter le contexte économique. Ainsi, selon l'économiste de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) Olivier Thévenon, cité par Le Parisien, la chute de la fécondité serait plutôt une réaction à retardement à la crise financière de 2008. "Alors que la fécondité baissait dans les pays de l'OCDE, aux États-Unis, au Royaume-Uni, elle se maintenait en France, du fait du cadre sécurisant qu'y offre la politique de la famille", rappelait ainsi l'économiste. Jusqu'à ce que l'Hexagone fasse lui aussi les frais d'une économie qui peine toujours à se relancer.

