La natalité française au plus bas depuis 1946 : "Il n'y a rien d'alarmant"

Les mœurs et la conjoncture évoluent et, avec elles, la situation démographique. Au 1er janvier 2023, la France comptait 68.043.000 habitants, indique l'Insee dans son dernier rapport, publié mardi 17 janvier. Il s'agit d'une hausse de 0,3% sur un an. Ce chiffre cache toutefois une mortalité toujours en hausse - du fait notamment de la pandémie de Covid-19 et des vagues de chaleurs successives - et une natalité en berne. Ainsi, 723.000 bébés sont nés en métropole et dans les territoires d'outre-mer au cours de l'année écoulée, soit 19.000 de moins qu'en 2021. C'est, surtout, le niveau le plus bas depuis 1946.

Logiquement, ce recensement fait ressurgir les spectres d'un écroulement de la population active. Et toutes les difficultés, particulièrement sur le plan économique et social, que cela pourrait entraîner. Des craintes qui n'ont, pour le moment, pas lieu d'exister, affirme Laurent Toulemon. Sollicité par TF1info, le démographe et directeur de recherche à l’Ined (Institut national d'études démographiques) nous explique pourquoi.