Démographie : une vingtaine de départements ont perdu des habitants ces dernières années

De manière générale, "la population baisse à un rythme moyen d’au moins 0,2 % par an dans 21 départements", "soit davantage que lors de la période quinquennale précédente", le plus souvent à cause d'un solde naturel négatif, note l’Insee. Les territoires qui ont perdu le plus d'habitants sont signalés en bleu sur la carte. En Martinique, de "nombreux départs, vers la France métropolitaine essentiellement, concernent en grande partie les jeunes qui poursuivent des études ou cherchent un emploi", et ne sont pas compensés par l'excédent naturel, un phénomène qui se retrouve en Guadeloupe. Les autres départements concernés se situent principalement dans le Nord-est, le Centre et le Massif central. La Nièvre, la Meuse et la Haute-Marne en particulier ont enregistré de fortes baisses (au-delà de -0,4% par an), à cause du cumul de déficits naturel et migratoire.

"Le nombre de départements en déprise démographique n’a jamais été aussi élevé qu’aujourd’hui", notait déjà en 2021 l’agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) dans une étude : entre 2013 et 2018, 34 départements ont affiché un taux d’évolution négatif par an en moyenne, "contre 17 entre 2008 et 2013, et 9 entre 1999 et 2008". Une proportion "jamais observée depuis 1946".

Paris fait aussi partie des départements concernés par ce recul de population avec une chute de 0,6% en moyenne par an. Entre 2014 et 2020, quelque 12.400 habitants ont quitté la capitale chaque année, des départs "notamment motivés par le coût élevé du logement, l’offre réduite de logements de grande taille pour les familles et la recherche d’un autre cadre de vie", signale l’institut de la statistique dans une autre étude aussi publiée jeudi.