Prix du billet de train : est-il réellement moins cher en France que chez nos voisins européens ?

Comme le montre le graphique ci-dessus (disponible ici), la France se place même dans la fourchette basse si on la compare à ses voisins directs. Les coûts sont proches de ceux de l'Espagne et bien plus bas qu'en Allemagne, en Italie ou en Belgique, où les prix explosent. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative souligne que c'est l'impact des trajets internationaux, et leurs tarifs, qui fait augmenter la moyenne. Les seuls pays étudiés dans le rapport qui proposent une offre moins coûteuse sont le Portugal, l’Autriche, la Tchéquie, la Pologne et la Croatie.