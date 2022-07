Vacances : nos conseils pour affronter la chaleur sur la route

À la faveur des vacances d'été, de nombreux automobilistes vont passer de longues heures sur la route. Le tout sous une chaleur écrasante, le mercure pouvant atteindre 40 degrés dans certaines régions françaises. Alors comment lutter contre cette chaleur lors des longs trajets et éviter les mauvaises surprises ?

Tout d'abord, il est déconseillé de surcharger son véhicule, cette surcharge pouvant causer une crevaison rapide sur la route. "Un pneu sous-gonflé ou surgonflé peut être beaucoup plus exposé à une explosion", explique à TF1 Mehdi Ghezzar, directeur d'un garage à Boulogne-Billancourt. De plus, il ne faut pas utiliser la climatisation à outrance, sous peine de trop solliciter le moteur du véhicule et causer des problèmes techniques.