Départs en vacances : ce qui vous attend ce samedi

En Île-de-France, la circulation sera "très dense en direction des barrières de péages des autoroutes A6 (vers le Sud) et A10 (vers l'Aquitaine et l'Ouest) dès le tout début de la matinée", souligne Bison Futé. "L’autoroute A13 pourra également enregistrer des difficultés de circulation dès le milieu de la matinée. Ces difficultés pourraient se prolonger jusqu’en milieu d’après-midi".

Pour éviter la pagaille, Bison Futé a mis en ligne plusieurs conseils sur son site : quittez ou traversez l’Île-de-France après 16h, évitez l’autoroute A10, à hauteur de la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines de 7h à 12h, et entre Orléans et Tours, de 12h à 15h Autre suggestion : évitez l’autoroute A11, entre Paris et Le Mans, de 11h à 15h et entre Le Mans et Angers, de 11h à 13h.