Pour contrer notre dépendance à la Russie, pourrait-on miser sur des hydrocarbures français ?

La France et l'Europe s'interrogent désormais sur la manière de faire fi des importations russes. Dans l'Hexagone, rappelons que 17% du gaz consommé et 9% du pétrole sont en effet fournis par Moscou. C'est encore davantage en Allemagne, avec respectivement 55% du gaz et 42% du pétrole consommé.

Forer le sous-sol français ou prospecter le second plus vaste domaine maritime au monde permettrait-il de renforcer notre indépendance énergétique ? Dispose-t-on de ressources nécessaires pour tourner au moins en partie le dos aux hydrocarbures russes ? À l'heure qu'il est, rappelle le ministère de l'Écologie, une production "made in France" existe déjà, bien qu'elle demeure modeste en ce qui concerne les volumes. "660.000‬ tonnes de pétrole ont été produits en 2021 en France, ce qui représente environ 1% de la consommation nationale de pétrole", souligne-t-on à TF1info. Par ailleurs, "153 millions de m3 de gaz ont été produits en 2021 en France, ce qui représente une part bien inférieure à 1% de la consommation nationale".