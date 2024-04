Déposer son téléphone à l'entrée de l'école : la Sénatrice Agnès Evren détaille sa proposition de loi sur LCI

La Sénatrice Les Républicains, Agnès Evren, va déposer une proposition de loi cette semaine pour faire respecter l'interdiction des téléphones portables à l'école. Elle veut que les élèves déposent "leur téléphone à l'entrée" de leur établissement. Un moyen, selon elle, de lutter l'addiction aux écrans, mais aussi la violence à l'école.

Il est au cœur de nombreux débats à l'école : le téléphone portable. Alors que les jeunes passent de plus en plus de temps sur les écrans, les autorités cherchent à réguler leur usage au sein des établissements scolaires. Si depuis 2018, les téléphones portables sont interdits à l'école, comme indiqué dans le Code de l'éducation, dans les faits, la mesure est peu respectée. D'où la question posée par la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, qui s'était interrogée, le 7 avril dernier : "Je me demande s'il ne faut pas que nous procédions comme en Conseil des ministres, où nous déposons le téléphone à l'entrée."

C'est justement sur ce point qu'Agnès Evren, Sénatrice de Paris et Vice-présidente des Républicains, va déposer une proposition de loi cette semaine. "Madame Belloubet a proposé l'interdiction de l'utilisation pendant les cours, sauf qu'elle propose une expérimentation. Je propose d'aller encore plus loin et de véritablement interdire la détention du téléphone portable pendant les cours. Comme en Norvège, quand un élève arrive dans son établissement le matin, il doit obligatoirement déposer à l'entrée de l'école son téléphone portable ou il ne vient pas avec", détaille-t-elle sur LCI, dans la vidéo en tête de cet article.

Agnès Evren justifie cette proposition de loi en pointant les "effets délétères sur les élèves" des smartphones. D'abord, sur les apprentissages, car l'utilisation du téléphone portable provoque "de la distraction et de la perturbation". Mais aussi sur la sociabilisation "et la santé mentale des élèves parce que cela les isole". C'est enfin un vecteur de cyberharcèlement. "Aujourd'hui, détenir son portable à l'école, exporte la violence en dehors de l'établissement. Quand une bagarre éclate, elle est filmée et retransmise ensuite sur les réseaux sociaux", dénonce la Vice-présidente des Républicains.

L'exemple de l'Espagne

Selon un rapport de l'UNESCO de 2023, un pays sur sept interdit par la loi l'utilisation des téléphones portables dans les écoles. Des études menées en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni montrent que cette mesure améliore les résultats scolaires. Un constat qui a poussé un groupe de parents d'élèves espagnols à créer le mouvement "Adolescence sans portable" pour réduire l'utilisation des smartphones chez les adolescents. Ils ont lancé une pétition pour interdire leur vente aux moins de 16 ans et ont réuni plus de 80.000 signatures.

La pétition a fait beaucoup réagir et a été remise aux députés espagnols. "En janvier, pour la première fois, le gouvernement espagnol s'est prononcé en faveur d'une interdiction du portable jusqu'à 16 ans. C'est une recommandation, car ce sont les régions qui sont compétentes sur ce sujet. En Espagne, il y a déjà des exemples d'établissements qui imposent aux élèves de mettre leur téléphone dans une pochette fermée ou dans une boîte toute la journée pour ne pas qu'ils soient tentés de l'utiliser en cours", indique Victoria David, correspondante en Espagne.

En France, Agnès Evren va déposer sa proposition de loi cette semaine. "J'espère qu'elle fera l'unanimité parce qu'il en va de l'avenir de nos jeunes", conclut-elle. Par ailleurs, une commission à l'Élysée doit rendre ses conclusions sur le sujet cette semaine.