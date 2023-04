La casserole, un bon ustensile de contestation depuis plus de deux siècles

C'est sous la monarchie de Juillet que les casseroles quittent leurs placards pour la première fois. Au début des années 1830, les opposants au régime de Louis-Philippe s'organisent en sociétés secrètes. Et décident d'accueillir dans leurs villes "à coups de casseroles, crécelles, sifflets, sonnettes et cornets à bouquin" les notables qu'ils considèrent comme des "traîtres à la cause du peuple", comme l'expliquait l'historien Emmanuel Fureix en 2017 sur France Culture. Ce spécialiste du XIXe siècle, et plus particulièrement des pratiques politiques, rappelait qu'à l'époque, les contestataires s'inspirent d'un rituel venu du Moyen-Age, le "charivari". Sorte de parade humiliante, elle visait les mariages mal assortis et les veufs remariés avec des jeunes filles. En 1930, c'est la même humiliation que veulent faire subir les républicains à ces députés proches du gouvernement de l'époque, "anciens députés libéraux, acteurs de cette Révolution de 1830, mais ralliés à la politique d'ordre et de résistance". Adolphe Thiers, futur président de la République accusé d’avoir trahi les idéaux de la Révolution, en fera notamment les frais au printemps 1832 lors d'une tournée dans son midi natal. Cette année-là, certaines "casserolades" durent des heures et se répètent parfois plusieurs jours consécutifs.