Députés et sénateurs s'accordent sur un texte destiné à faciliter l'accès au crédit

La possibilité de changer d'assurance emprunteur sans frais à tout moment, et non plus seulement à la date anniversaire, est la mesure phare du texte de compromis. Une décision pourtant retoquée en première lecture par le Sénat dominé par l'opposition de droite, avant d'être rétablie en CMP. Cette disposition entrera en vigueur le 1er juin prochain pour les nouveaux contrats, et à compter du 1er septembre pour les autres.

Conformément à la volonté du Sénat, les obligations d'information des assurés sur leur droit à résiliation sont renforcées. Les assureurs devront ainsi les informer chaque année de l'existence de ce droit et de ses modalités de mise en œuvre, au risque d'être sanctionnés. "Nous considérions qu'élargir le droit à résiliation sans augmenter l'information des assurés était un coup d'épée dans l'eau (...) Nous pouvons désormais considérer que tous les éléments sont réunis pour que le marché de l'assurance emprunteur soit véritablement fluide", s'est félicité le rapporteur pour le Sénat Daniel Gremillet (LR).

Cette décision "favorisera une concurrence plus effective entre acteurs traditionnels et alternatifs, jouera à la baisse sur les tarifs" et "rendra du pouvoir d'achat aux Français, sans que cela coûte un seul centime", promettent de leur côté les députés LaREM dans un communiqué.