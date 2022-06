"Dernière rénovation" : quel est ce mouvement militant, vu notamment à Roland-Garros ?

Peu connu du grand public avant leur première action coup de poing sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros, le mouvement semble monter en puissance avec des actions non-violentes. Sur leur site internet, les membres du groupe écologiste revendiquent mener "une campagne de résistance civile qui vise à obtenir une victoire politique sur la rénovation énergétique, via des actions de perturbation non-violentes répétées dans le temps".

L’objectif est de s’assurer que "le gouvernement s’engage immédiatement à assurer la rénovation globale et performante du parc immobilier français d’ici 2040 et à élaborer un système de financement simple et progressif prenant en charge l’intégralité des travaux pour les propriétaires les plus modestes", comme indiqué sur son site internet. Selon Dernière rénovation, l’impact de la rénovation énergétique pourrait fortement contribuer à la réduction des émissions de particules polluantes produites par la France.