Des actes transphobes et homophobes toujours en hausse, selon le rapport de SOS Homophobie

Le nombre de cas recensés dans le contexte familial reste stable (15%) tandis que le nombre de témoignages concernant le travail diminue. Pour l'association cependant, cela n'indiquerait pas une diminution de la discrimination dans ce milieu. "La page dédiée aux discriminations au travail de notre interface d’aide en ligne est la plus visitée", note ainsi le rapport. Enfin, 6% des cas sont constatés en milieu scolaire.

Le rapport est d'ailleurs dédié au jeune Lucas, qui s'est suicidé en janvier, à 13 ans, "après avoir été victime de haine LGBTIphobe et de harcèlement scolaire". L'association note plus généralement une recrudescence des agressions subies par les personnes LGBT. "Les agressions physiques, tous contextes confondus, sont en hausse et représentent 15 % des cas constatés en 2022. Plus d’un tiers a lieu dans les lieux publics", alerte le document.

Parmi les violences rapportées, ce baromètre met également en avant la forte hausse des cas de transphobie en 2022. Une augmentation de 35% rapport à 2020, et de 27% par rapport à 2021 est constatée, avec des cas rapportés principalement par de jeunes individus. À travers les témoignages, SOS Homophonie souligne à quel point l'école peut être un lieu de violences, de la part d'autres camarades scolarisés, mais aussi parfois du personnel enseignant ou de l'administration.