Des armes de chasse sont-elles utilisées dans un quart des féminicides en France ?

Pour mieux comprendre dans quelles circonstances ont lieu les féminicides commis en France, on peut se tourner vers l’étude annuelle sur les morts violentes au sein du couple, document publié par les services du ministère de l'Intérieur et dont la dernière version porte sur l'année 2020. Celle-ci précise qu'elle "intègre les morts violentes survenues au sein des relations "non officielles" (petit ami, relation extra-conjugale, relation non stable, non suivie), ces dernières étant désormais considérées légalement comme un couple". Des relations comptabilisées "au même titre que les couples "officiels" (à savoir les conjoints ou ex-conjoints, les partenaires ou ex-partenaires de PACS et les concubins ou ex-concubins)".

Rappelons qu'en 2020, les autorités déploraient la mort de 102 femmes, chiffre en recul par rapport à l'année précédente. Outre l'âge et le profil socio-économique des auteurs des faits, le document nous renseigne également sur le mode opératoire retenu. "Les auteurs masculins adoptent des modes opératoires plus diversifiés" que les femmes, apprend-on, "à savoir l’utilisation d’une arme (65 %), l’asphyxie de la victime (19 %), ou encore les coups (9 %)". Deux tiers de ces drames impliquent donc une arme, tandis que les armes à feu concernent au total 41 des 125 (soit près d'un tiers) des morts violentes enregistrées dans des couples (femmes et hommes compris). Dans ce total, il n'est pas précisé la part des armes de chasse par rapport aux armes à feu plus traditionnelles.