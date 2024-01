Des cafards dans la maison : nos conseils pour s'en débarrasser efficacement

Difficile de se débarrasser des cafards installés dans la maison. Un grand ménage s'impose lorsque leur présence est détectée. Voici cinq astuces pour s'en débarrasser efficacement.

Quand ils pénètrent dans nos habitations, c'est une tannée pour en venir à bout. On parle des cafards. Ces insectes nuisibles adorent les endroits chauds et humides. Ils se cachent dans les placards, sous les appareils ménagers ou les plinthes pour se reproduire et se déplacent la nuit pour chercher de la nourriture. Contrairement à ce que l'on pense, la présence de cafards ne signifie pas que le logement est sale, mais une hygiène irréprochable évitera de les attirer. Si vous avez découvert un cafard chez vous, il faut savoir qu'il n'est pas tout seul. Heureusement, il existe des solutions pour s'en débarrasser.

Le bicarbonate de soude et le sucre, un insecticide fait maison

On ne louera jamais assez les multiples propriétés du bicarbonate de soude dans les maisons. Encore une fois, il prouve qu'il est un super-produit indispensable puisqu'il peut nous aider à gagner la guerre contre les cafards. Il vous suffit de mélanger un verre de bicarbonate de soude avec un verre de sucre en poudre dans un bol. On répartit ensuite le mélange dans des coupelles que l'on placera dans les pièces chaudes et humides. Les insectes seront attirés par le sucre qu'ils vont ingérer et le bicarbonate va les éliminer puisque ce produit est fatal pour eux.

Les huiles essentielles comme répulsif

Les cafards sont très sensibles aux fortes odeurs et ont horreur des huiles essentielles. Pour éloigner les nuisibles de chez vous (surtout si l'invasion n'est qu'au tout début), n'hésitez pas à verser quelques gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus citronné sur des morceaux de papier journal. On place ensuite les pages parfumées sur les lieux de passage des cafards et sous les meubles. Vous verrez qu'ils déguerpiront très rapidement. L’huile essentielle de lavande est aussi très efficace pour repousser les cafards. Vous pouvez soit déposer quelques gouttes sur des cotons et les disposer aux quatre coins de votre habitation, soit vaporiser directement les lieux de passage.

La terre de diatomée, un insecticide naturel

Cette poudre blanche est très utilisée pour protéger les chiens et les chats contre les puces et les tiques, mais c'est aussi un précieux allié dans la lutte contre les insectes rampants et nuisibles. En effet, la terre de diatomée est un insecticide efficace qui peut vous permettre de vous débarrasser des cafards. Pour l'utiliser, on peut verser de la poudre dans des coupelles et les placer ensuite dans les espaces fréquentés par les nuisibles pour les éloigner. Vous pouvez aussi saupoudrer directement le sol avec la poudre (notamment le long des murs et des plinthes). Lorsque les cafards marcheront dessus, ils vont être piégés, asséchés puis mourir.

Le concombre, l'anti-insecte insolite

Si on raffole du concombre, en revanche, les cafards, eux, détestent. Oui, ce légume contient une substance chimique dans la pelure qui va éloigner les insectes nuisibles. On peut donc essayer de disposer des pelures ou des tranches de concombre dans une coupelle et de la placer dans les endroits où vous avez aperçu des cafards. Bien sûr, on n'oublie pas de remplacer les pelures après quelques jours avant qu'elles ne commencent à pourrir.

Le vinaigre blanc pour chasser les cafards

Tout comme les huiles essentielles, le vinaigre blanc fait office de répulsif naturel. L'odeur de ce produit est insupportable pour les nuisibles. On va donc s'en servir pour empêcher les cafards de pénétrer dans votre logement en vaporisant le bas des portes, des fenêtres, les murs, mais aussi sous les meubles, sous les éviers et les lieux de passage favoris des cafards. Vous verrez qu'ils ne remettront pas les pattes chez vous de sitôt !