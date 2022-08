Des caméras de vidéosurveillance bientôt obligatoires dans les abattoirs espagnols

L'intégralité des abattoirs d'Espagne devront installer des caméras et veiller à conserver les images pendant 30 jours, souligne le quotidien El País. Les services d'inspection devront par ailleurs pouvoir accéder aux enregistrements sur la base d'une simple demande. "Toutes les installations doivent mettre des caméras, quelle que soit leur taille. Les plus grands abattoirs disposent d'un an à compter de la publication de l'arrêté royal au Journal officiel de l'État pour ce faire. Les petits ont deux ans", résume le journal.

La Vanguardia, l'un des principaux titres de presse catalans, ajoute que les abattoirs seront tenus de conserver toutes les images relatives "au déchargement, à la stabulation (moment d'attente avant l'étape suivante, NDLR), au transport vers la zone d’étourdissement, à l’immobilisation, à l’étourdissement et à la saignée jusqu’à la mort des animaux". S'exprimant dans les colonnes du quotidien, le ministre de la Consommation espagnol s'est réjoui de voir son pays "à l’avant-garde de l’Europe dans ce domaine". L'Espagne, estime-t-il, doit "garantir le bien-être des animaux pendant leur séjour dans les abattoirs" tout en cherchant à accroître "les garanties de sécurité alimentaire pour les consommateurs".