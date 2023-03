Des collégiens ont-ils participé à un atelier de menottage et de palpation avec des policiers ?

Une intervention qui s'inscrit plus largement dans le cadre du "parcours citoyen", toujours selon la même source. Sur le site du ministère de l'Éducation nationale, on découvre que ce module s'adresse "à des citoyens en devenir qui prennent conscience de leurs droits, de leurs devoirs, de leurs responsabilités". "Il concourt à la transmission des valeurs et principes de la République en abordant les grands champs de l’éducation à la citoyenneté."

Mais comment expliquer que l'enseignement des techniques de palpation s'inscrive dans ce cadre ? Interrogée par TF1info, l'académie de Paris n'a pas répondu dans l'immédiat. Du côté de l'association, on explique en tout cas que la visée pédagogique d’un tel événement est de "mettre les jeunes à la place" des forces de l'ordre. "Par exemple, en essayant les techniques de palpation, ils comprennent pourquoi on insiste dans certaines zones du corps", argue un coordinateur de cette association fondée il y a trente ans par un ancien membre du Raid. "On les met dans ces simulations pour qu'ils comprennent les difficultés, mais aussi pour le côté ludique : mettre en scène à la manière d'un jeu permet de dédiaboliser la police, changer notre image et les élèves sont plus réceptifs", défend notre interlocuteur.