Des complotistes voient un extraterrestre à Las Vegas... d'où viennent ces images ?

Depuis des décennies, les extraterrestres sont sources de théories et fantasmes en tous genres. Le dernier exemple en date remonte à ces derniers jours, puisqu'une séquence montrant une étrange créature s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux. "Voici les premières images de caméras de sécurité des extraterrestres repérés à Las Vegas", lance ainsi un compte Twitter francophone qui relaie la vidéo. "L'atterrissage et l'observation [...] ont été confirmés par les résidents locaux et la police", nous explique-t-on. En fond sonore, on entend ce qui ressemble à un échange téléphonique entre un particulier apeuré et une policière, durant lequel l'extraterrestre est décrit. Sans surprise, il s'agit d'un faux document.