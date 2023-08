Un concours de "coups de soleil" en Floride ? Ces photos ont été générées par l'IA

Quand d'autres soignent leur bronzage, certains font fi de toutes recommandations sanitaires. Et laissent leur peau rougir au soleil pendant des heures. Une tradition si prononcée durant l'été que la Floride aurait décidé d'en faire un concours. Une publication vue plus de 7 millions de fois affirme vendredi 4 août qu'un tournoi du "coup de soleil le plus extrême" a été organisé dans cet État du sud-est des États-Unis, réputé pour ses kilomètres de plage de sable blanc. Une affirmation accompagnée de plusieurs photos, toutes plus folles les unes que les autres.