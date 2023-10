Des eurodéputés envoyés par erreur à Disneyland Paris par la SNCF… plutôt qu'au Parlement

Selon SNCF Réseau, ce genre d'incidents reste très rare. Il a de quoi faire sourire. Ce lundi, des députés européens qui avaient pris place à bord d'un train Bruxelles-Strasbourg ont eu la surprise de terminer leur voyage en Ile-de-France et non en Alsace. À cause d'une erreur d'aiguillage, leur TGV a pris la direction de Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne), la gare qui dessert le parc d'attraction Disneyland Paris. Il a fini par faire demi-tour, et les députés européens à arriver à bon port, certes avec du retard, pour assister à une session plénière du Parlement européen.