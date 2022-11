Des fêtes de fin d'année sans avions ? Air France menacé par une grève

"Ce préavis doit servir d'avertissement à notre direction", selon un tract syndical diffusé mardi. "Si cet avertissement n'est pas entendu, seule une mobilisation forte sera en mesure de faire pencher la balance", peut-on lire. Air France a indiqué à l'AFP "s'interroger sur ce préavis" de grève alors que des discussions sur le prochain accord collectif ont actuellement lieu. "La négociation est toujours en cours" et "notre objectif est d'atteindre un nouvel accord", a ajouté la direction.

UNAC et SNGAF réclament une "solution contractuelle temporaire de remplacement de l'accord collectif" du personnel navigant arrivé à échéance fin octobre alors que les négociations sur un nouvel accord collectif se poursuivent. Ils rejettent toute "mesure unilatérale" de la direction en attendant, dans une lettre adressée à celle-ci à la mi-novembre et publiée sur leur site internet, fustigent un "passage en force pur et simple".