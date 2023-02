Des insectes se cachent-ils dans certains aliments transformés, comme les Ferrero Rocher ?

Si ces images sont peu ragoutantes, la majorité d'entre elles n'ont en réalité rien d'anormal. Ces petites bestioles blanches sont baptisées des "acariens de stockage". Mesurant moins de 1 mm, ils apprécient particulièrement les aliments conservés dans des lieux humides. "Ils se développent surtout dans la farine, les céréales, le jambon et le fromage", liste ainsi Stéphanie Chevalier Lopez. Auprès de TF1info, la fondatrice de SCL qualité rappelle que si leur prolifération est possible – et peut être assez dégoutante – ces organismes sont "sans danger". Ils ne représentent qu'un problème chez les personnes allergiques, comme cela est le cas pour les acariens de poussière. "Mais dans une telle situation, on n'est pas sur une intoxication alimentaire, mais une réaction allergique." Un constat que partage Benoit Chassaing. Le chercheur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) à l'Institut Cochin note qu'il est normal de trouver des acariens sur des produits comme le fromage, "ce qui participe même à certains goûts recherchés". "Si vous souhaitez tenter l'expérience, ces derniers peuvent même être visibles avec un simple microscope pour enfant."

De fait, ces arachnides font figure d'exception dans la famille des acariens pour leur taille, qui les rend perceptibles à l'œil nu. Et lorsqu'il y en a beaucoup dans un aliment – comme cela est le cas dans certaines vidéos – le consommateur peut "voir des petits points blancs bouger sur l'aliment", souligne Stéphanie Chevalier Lopez.