Des rongeurs dans mon compost : comment s'en débarrasser ?

Composter permet de recycler les déchets organiques. Un bac à compost peut attirer des rongeurs à la recherche du gîte et du couvert. On vous explique comment éloigner les nuisibles.

Depuis le 1ᵉʳ janvier, le tri à la source des biodéchets est obligatoire en France. Cette obligation permet de réduire la quantité de déchets ménagers qui représentent 1/3 de nos poubelles, mais aussi de valoriser les ressources. Le compostage permet de recycler les déchets organiques. Cependant, composter peut susciter de nombreuses questions et interrogations. Que faire si on croise des rongeurs qui rôdent autour ou dans le bac à compost ? Les rats sont omnivores et peuvent y chercher de la nourriture. Mais avec quelques gestes, on peut les tenir éloigner.

Éviter les restes de repas pour ne pas attirer les rongeurs

Les rongeurs sont attirés principalement par les aliments. Pour ne pas les tenter, on évite de mettre dans le bac à compost les aliments cuits comme la viande et le poisson. On ne met pas les pâtes ou le riz cuit ou encore le fromage, les graisses et les plats cuisinés. Les épluchures de fruits et légumes sont aussi réputées pour attirer les rongeurs. Pour qu'ils se décomposent plus rapidement, on les enfouit le plus possible dans le tas, ainsi les rongeurs ne pourront pas détecter les odeurs.

Surélever le bac à compost

Les rongeurs peuvent accéder au bac à compost par leurs galeries souterraines s'il est posé directement sur la terre. Pour éviter leur remontée et leur installation dans le silo, on peut installer le composteur sur une dalle de béton. Elle fera office de barrière entre les galeries et le compost et l'accès sera plus difficile pour les rongeurs. On n'oublie pas de placer un activateur de compost à l'intérieur du bac pour permettre une décomposition plus rapide des déchets. On n'oublie pas d'aérer souvent le compost, et encore plus s'il est monté à même le sol, cela dérangera les nuisibles. Enfin, on arrose régulièrement pour qu'il reste humide. Les rongeurs n'aiment pas l'humidité et recherchent des endroits secs pour s'abriter.

Installer un grillage anti-nuisible pour éloigner les rongeurs

Cette astuce est particulièrement efficace si votre bac est directement posé sur le sol ou si le bac possède des fentes d'aération. Les rongeurs peuvent se faufiler parmi les interstices. On choisit un grillage à mailles fines que l'on place à l'intérieur du silo, dans le fond du bac, sous le tas de compost. On choisit un grillage galvanisé ou bien une plaque métallique perforée pour éviter leur intrusion. Le métal est mieux que le plastique, car les rongeurs pourraient grignoter ce matériau.

Fermer le composteur avec un couvercle

Pour éviter que les petits animaux entrent dans le bac, il est primordial qu'il soit hermétiquement fermé. Si votre modèle ne dispose pas de couvercle, vous pouvez le fabriquer vous-même ou en acheter en magasin spécialisé. Soyez vigilant lorsque vous placez le couvercle. Il doit être parfaitement ajusté et ne doit présenter aucune fente ou ouverture. Sinon, les rongeurs pourraient s'y faufiler.