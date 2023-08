Des scientifiques prédisent-ils un taux de fécondité mondial à zéro d’ici à 2045 ?

Une estimation qui est en fait tirée d’un livre, publié en 2021 et intitulé Compte à rebours. Écrit par Shanna Swan et Stacey Colino, respectivement épidémiologiste et journaliste spécialisée en santé, il met en lumière une statistique intéressante, reprise dans de nombreux titres de presse, du Guardian au New York Times.

D’après les travaux de Shanna Swan, le nombre de spermatozoïdes dans les pays occidentaux a chuté de 59% entre 1973 et 2011. De quoi inquiéter suffisamment pour l’avenir de l’humanité, selon les autrices. En effet, si la tendance se poursuivait, elle conduirait à un taux nul de spermatozoïdes en 2045 et donc à un taux de fertilité proche de zéro. Selon l’ouvrage, l’omniprésence des produits chimiques et autres pesticides dans notre vie quotidienne en est la principale raison. Autrement dit, on peut considérer que ce problème n'est pas irréversible : la disparition annoncée des spermatozoïdes pourrait s'arrêter à condition que l'on en finisse avec l'utilisation de ces perturbateurs endocriniens.