Des souris à la maison ? Voici comment fabriquer un piège efficace et sans danger à moins d'un euro

Il arrive que des souris décident d'élire domicile dans nos logements, sans être invitées. Ces petits rongeurs sont difficiles à capturer, mais pas de panique, c'est tout à fait possible. Voici comment fabriquer un piège à souris pour s'en débarrasser sans leur faire de mal.

Vous êtes tranquillement installé dans votre canapé, vous regardez la télé et votre attention est détournée par une petite bête qui traverse votre salon à toutes jambes. Sans être invitée, une souris s'est installée chez vous et vous voilà en colocation forcée. Pas de panique, il existe des pièges pour les chasser sans les tuer. Bien sûr, il existe des tapettes, des souricières ou d'autres systèmes permettant de capturer les souris. Mais il est tout à fait possible de les fabriquer soi-même, et ce, sans dépenser une fortune. On vous explique comment.

Fabriquer un piège à souris DIY

Si vous êtes un adepte du système D, sachez qu'une bouteille en plastique peut se transformer aisément en un piège à souris qui ne blessera aucunement le petit rongeur. Saisissez une grande bouteille en plastique, coupez le goulot à l'aide d'un cutter ou d'un ciseau. Déposez ensuite un morceau de fromage ou du beurre de cacahuète — le péché mignon des souris — ou n'importe quel appât pour attirer le petit animal. Posez la bouteille sur un morceau de bois. Ce dernier fera office de bascule pour emprisonner la souris. Placez un autre morceau de bois devant la bouteille afin de créer une rampe d'accès au fond de la bouteille. Quand la souris sera capturée, vous n'avez plus qu'à la relâcher dans la nature et loin de chez vous !

Fabriquer un piège à souris avec un seau

Si vous ne possédez pas de bouteille en plastique, pas de panique. Une autre solution pour réaliser un piège facile pour attraper une souris consiste à utiliser un seau et deux morceaux de bois qui feront office de rampe d'accès. Déposez assez de nourriture (comme des graines de céréales) au fond du seau et un peu d'eau. Pensez à utiliser un seau assez profond pour que la souris ne remonte pas. Pour vous assurer que la souris ne s'échappe pas, vous pouvez aussi déposer un grillage sur le récipient avec une ouverture assez grande au milieu pour laisser la souris rentrer. Une fois le rongeur capturé, vous pourrez le relâcher sans risque de vous faire mordre. Cette technique très simple à mettre en place permet de capturer plusieurs souris à la fois et vous ne risquez pas de blesser l'animal.

Où poser le piège à souris ?

Vous disposez d'un piège, mais encore faut-il savoir où le positionner afin de capturer l'animal qui squatte chez vous. Il vous faudra inspecter votre logement à la recherche d'indices sur le passage préféré de votre colocataire indésirable : chercher des déjections, des traces de morsures sur le mobilier. Si vous voulez repérer les traces de pas de la souris, n'hésitez pas à saupoudrer le sol de farine afin que les empreintes soient plus faciles à repérer. Une fois que les lieux de passage ont été repérés, placez votre piège dans un endroit discret (derrière un meuble par exemple). Vous n'avez plus qu'à attendre. Si rien ne se passe au bout de 72 heures, il faudra penser à changer de place.