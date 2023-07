Des squatteurs indemnisés en cas de logement mal entretenu ? Attention à cette mauvaise interprétation de la loi

Qu'en est-il ? Lors de cet examen, un seul article a été censuré par le Conseil constitutionnel : l’article 7 du texte, qui prévoyait donc de transférer la responsabilité d’un dommage causé aux squatteurs, et non plus aux propriétaires. Selon les juges, "les dispositions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’obtenir réparation du préjudice résultant du défaut d’entretien d’un bâtiment en ruine". D’après leur raisonnement et l’analyse de Maitre Eolas, un avocat notoire sur Twitter, les propriétaires d’un logement, victimes de cette occupation illicite, ne pourront se retourner contre les squatteurs, en général insolvables et ne possédant pas "les mêmes garanties que le propriétaire, notamment en matière d’assurance".

Mais cela ne revient pas à offrir la possibilité aux squatteurs de poursuivre en justice les propriétaires en cas de mauvais entretien, et in fine d'obtenir réparation. Face à la rumeur, un démenti a été apporté par le Conseil constitutionnel. "Divers commentateurs ont cru devoir affirmer que le Conseil constitutionnel aurait décidé que, désormais, tout occupant illicite d’un logement pourrait obtenir réparation du propriétaire si le bien occupé est mal entretenu. Telle n’est nullement la portée de la décision du Conseil constitutionnel qui, par la censure de l’article 7 de la loi déférée, a pour seul effet de maintenir l’état du droit en ce domaine, qui n’est pas celui décrit par ces commentateurs", selon un communiqué paru ce 29 juillet.