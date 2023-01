8 soignants, 35 minutes de vol, 5400 euros : un pont aérien Dijon-Nevers pour sortir du désert médical

Un appareil plus important est même envisagé. Selon lui, la rotation d'un avion plus de 10-15 places coûtera 13.000 euros, alors que l'embauche d'intérimaires représente 3,5 millions d'euros par an pour l'hôpital, plombé par un déficit annuel de 6 millions d'euros. "Si j'utilise ne serait-ce que la moitié de ces 3,5 millions, cela me permet de faire deux rotations aériennes par semaine", évalue le maire, qui se défend d'adopter une solution extrême et anti-environnementale.

"Une heure d'avion est treize fois plus émettrice en CO2 qu'une heure de voiture", ont critiqué les écologistes départementaux. "Mais qu'est-ce qu'on fait ?", rétorque le maire auprès de l'AFP. "On laisse mourir les gens ?"