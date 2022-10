Déserts médicaux, 4e année d'internat : les étudiants en médecine fustigent la réforme du gouvernement

Car si l’ajout d’un an de formation pour les étudiants en médecine générale était déjà dans les cartons depuis 2017, les internes mobilisés s'inquiètent de la précipitation de cette réforme. Pour Yannis qui préside le syndicat des internes de Grenoble, Aravis, le fait qu'elle soit inclue dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2023 (PLFSS) montrerait que celle-ci est surtout "budgétaire et vient répondre à la problématique de l’accès aux soins". "On a besoin de personnel dans les territoires et bien, on va créer une quatrième année de médecine et comme ça, ça nous fait du personnel en plus", traduit l’étudiant.

Un effort trop grand pour ces étudiants, qui mettent déjà en avant la difficulté de leurs études et les conditions dans lesquelles ils les font. Des stages peu payés, des internes qui viennent combler le manque de personnel à l’hôpital, et ce, pendant des études qui sont déjà longues et pesantes financièrement. Pour être médecin généraliste, les étudiants doivent étudier au moins neuf ans, avec un premier cycle de trois ans, puis un cycle d'externat de trois ans et un dernier cycle d'internat de trois ans également.

"Depuis la 1ʳᵉ année, on fait déjà des sacrifices, en termes de famille, en termes de relations sociales. On ne compte pas nos heures quand on est à l’hôpital, parce qu’on aime ce qu’on fait. Mais à un moment, on aimerait que ce ne soit pas que dans un sens", souligne Thibault Guillaud-Bonne, externe à Lyon.