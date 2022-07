Déserts médicaux : hausse des inégalités d'accès aux médecins généralistes

L'ensemble de ces dispositifs affiche un coût croissant : plus de 94 millions d'euros sur la période 2017-2020, dont près de 32 millions rien qu'en 2020. Un coût mis en regard d'une "efficacité" peu évidente, puisque "l'inégalité d'accès" aux médecins généralistes "s'est accentuée" entre fin 2016 et fin 2019, selon l'Assurance maladie, qui note à l'inverse une "réduction des disparités" pour les infirmières et les sages-femmes libérales. Deux professions qui, contrairement aux médecins, profitent d'effectifs en hausse continue mais ont aussi accepté une "régulation" des installations : une arrivée pour un départ dans les zones "sur-dotées".