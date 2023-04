Déserts médicaux : l'écart d'espérance de vie persiste entre villes et territoires ruraux, selon une étude

Le phénomène n'est pas inédit : selon les recherches menées par l'AMRF, cela fait trente ans que les habitants des régions rurales connaissent une espérance de vie moins forte. En 2021, "l'écart [de longévité] est de 1,4 an pour les hommes et de 0,8 an pour les femmes" entre population à la campagne et en ville, indique le rapport. Cet écart est néanmoins un peu plus plus resserré par rapport à la précédente étude datant de 2020. Mais cette évolution pourrait être seulement conjoncturelle et liée à la pandémie de coronavirus, "de nombreuses études ayant montré que le Covid-19 avait été plus létale en milieu dense".