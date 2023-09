Désherber son jardin : oui, mais pas n'importe quand !

Des adventices peuvent surgir pendant l'été dans le jardin. C'est quand les températures baissent et avant l'arrivée de l'hiver qu'il faut les retirer. Le sol est compact et encore chaud, l'humidité s'installe : des conditions idéales pour que les racines se développent. Arracher les adventices à l'automne stoppe leur multiplication et surtout, c'est une manière de laisser un sol net et sain pendant la saison froide, saison durant laquelle la terre se repose. Il est conseillé de procéder tôt le matin, quand la terre est encore humide. En effet, arracher les adventices sera beaucoup plus simple.