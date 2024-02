Dette sexuelle : 40 % des Français ont déjà eu un rapport pour "faire plaisir"

Beaucoup de Français reconnaissent avoir déjà fait l’amour alors qu’ils n’en avaient pas envie. Ils se sentent redevables en échange d’un cadeau ou d’un service. Notre éducation et la culture alimentent cette dette sexuelle.

40 % des Français déclarent avoir déjà ressenti une "dette sexuelle" envers un ou une partenaire. Le sondage, réalisé par l’institut Ipsos, montre que ce phénomène touche les deux genres, toutes les tranches d’âge, qu’importent l’orientation sexuelle et la situation familiale.

La dette sexuelle survient lorsque vous accordez un bisou ou un acte sexuel non consenti à quelqu’un en échange d’un cadeau ou d’un service. Vous vous sentez redevable après une invitation au restaurant, un verre partagé ou un raccompagnement à votre domicile. Vous ne considérez ni votre envie, ni votre désir et encore moins votre plaisir. Une situation qui peut tout aussi bien se produire en couple, si vous accordez à votre conjoint un acte sexuel pour préserver l’équilibre de votre relation ou par peur de vous séparer.

Pressions internes et externes

Laura Regaglia, sexologue et sexothérapeute belge, explique que le phénomène peut devenir insidieux : "Prenons une situation dans laquelle deux personnes se chauffent via une application de rencontre par exemple et acceptent une certaine proximité physique. Si un des deux acteurs souhaite reculer, il va avoir l’impression de devoir un rapport parce qu’il estime créer une attente sexuelle chez l’autre. Il faut aller jusqu’au bout, c’est ce qui est attendu socialement de nous."

Cette pression interne, que la personne "endettée" se met elle-même, vient des scripts sexuels traditionnels véhiculés par notre éducation et notre culture : "Ils nous dictent comment nous comporter et regroupent l’ensemble des comportements attendus des hommes et des femmes. Dans les films, par exemple, des protagonistes qui vont au restaurant finissent par coucher ensemble la scène d’après", reprend la sexologue. Elle estime que l’impossibilité de refuser traduit un problème d’estime de soi : "Sentiment d’infériorité, peur de la solitude et de l’abandon. Ces victimes ne savent pas poser des limites et culpabilisent."

La même situation peut également engendrer des pressions extérieures. "La personne peut reprocher à l’autre de ne rien faire alors qu’elle vient de la raccompagner. Il y a chantage et coercition sexuelle pour tenter de lui faire changer d’avis", regrette Laura Regaglia qui parle de manipulation. Dans ce cas, il y a violence : "L’absence de consentement provoque toujours de la violence. L’endormissement, l’emprise de l’alcool ou encore de la drogue favorisent la pression psychologique émotionnelle", ajoute la thérapeute.

Comment éviter la dette sexuelle ?

Laura Regaglia assure qu’hommes et femmes sont également touchés. Elle affirme que les hommes ont toujours du mal à l’exprimer. Elle avertit les parents : "J’interviens dans les écoles et j’entends des témoignages de dettes sexuelles de jeunes dès 15-16 ans. Dans un groupe qui jouait au poker, les jeunes se sont mis à parier sur des demandes d’actes sexuels. Une fille s’est sentie obligée et a considéré cet acte comme une violence."

Pour éviter ces pressions, la sexologue recommande à chacun de s’écouter. Si elle admet que ce travail reste délicat pour les plus jeunes, elle insiste sur quelques questions à se poser avant une soirée ou un rendez-vous : "Il faut se projeter en amont, imaginer comment réagir si la personne ne vous attire pas ou si elle vous raccompagne." Pour elle, la clé demeure la communication. "Vous devez poser un cadre, verbaliser et dire si vous voulez vous arrêter là après un restaurant ou un verre. Écoutez-vous et écoutez l’autre."

Pour conclure, la sexologue rappelle la différence entre désirer et consentir, qui peuvent être ressenti l’un sans l’autre : "Les manifestations du désir sexuel, présence d’une érection par exemple, ne signifient pas que vous consentez à un acte sexuel."