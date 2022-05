Deux influenceurs "rentrés de Syrie" étaient-ils au Stade de France samedi soir ?

D’autres vidéos éphémères, provenant de Snapchat, ont depuis émergé sur d’autres réseaux sociaux. Toutes montrent des séances de tirs dans le désert menées par Ibrahim, son acolyte Rayan aux près de 100.000 abonnés sur Instagram et le deuxième homme mentionné plus haut, mais aussi un certain Amir. Les trois compères ont largement relayé des images de leur récent voyage, qu'ils situent d'abord en Syrie, et notamment leur maniement d'armes, du lance-roquettes au bazooka, disent-ils.

Dans une séquence, elle aussi, diffusée sur Snapchat et partagée ici sur Twitter, Rayan se filme pour ses abonnés : "Bon l’équipe, on est bien arrivés en Syrie avec Chall (Challenger 67, ndlr), aucun snapeur n’est venu ici, on est venus voir de nous-même." Et Challenger 67 de l’interrompre : "Il n’y a pas la guerre ici en tout cas." "N’écoutez pas la télé", abonde alors Rayan. "Ici tout se passe bien, c’est super cool en fait, on va faire un petit barbecue." Avant d’être interrompu par une rafale de tirs. Dans une autre publication, leur ami Amir met en scène leur venue en dévoilant le SMS de bienvenue de son opérateur téléphonique, "Welcome to Syria" ("Bienvenue en Syrie").