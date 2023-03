Deux-Sèvres : lance-pierres, mortiers, haches... des saisies qui inquiètent avant la manifestation anti-bassine

Dès vendredi, des camions militaires, des quads, des hélicoptères et des forces de l'ordre ont commencé à prendre position autour de la bassine de Sainte-Soline, théâtre des précédents affrontements en octobre. Sur place, les autorités s'attendent à la venue de 7000 à 10.000 personnes, dont un millier de militants radicaux. "Nous verrons des images extrêmement dures parce qu'il y a une très grande mobilisation de l'extrême gauche et de ceux qui veulent s'en prendre aux gendarmes et peut-être tuer des gendarmes et tuer les institutions", a déclaré Gérald Darmanin sur Cnews. Lors d'une conférence de presse depuis Bruxelles, Emmanuel Macron a de son côté appelé à "ne rien céder à cette violence".