À l'intérieur d'un véhicule garé en plein soleil pendant l’été, la température monte rapidement au-delà de 40°C. Les animaux sont très sensibles aux températures élevées, surtout en milieu confiné. On est tenté de faire sortir l'animal au plus vite, mais la loi encadre ce sauvetage.

Qui n'a jamais voulu briser une vitre pour libérer un animal mal en point dans un véhicule garé en plein soleil alors que le propriétaire semble l'avoir oublié ? Cette réaction est bien naturelle, mais il vaut mieux lui porter secours en suivant la voie légale.

Que risque un animal enfermé dans un véhicule au soleil ?

En hiver, l'animal ne risque pas grand-chose. Au contraire, le soleil réchauffe l'habitacle et lui procure un certain confort. Il peut donc y rester sans problème le temps que son propriétaire finisse ses courses (à condition qu'elles ne s'éternisent pas, car l'animal peut s'impatienter et faire ses besoins dans le véhicule) durant une heure ou plus.

En revanche, la situation est dangereuse l'été. En effet, même à l'ombre, lorsqu'il fait très chaud, il suffit de dix minutes pour atteindre 40°C à l'intérieur de l'habitacle. Le thermomètre peut même avoisiner 60°C en cas d'épisode de canicule, et ce même si les fenêtres sont entrouvertes. Pour l'animal enfermé, c'est le malaise assuré et, malheureusement, ce coup de chaud sera fatal s'il n'est pas libéré et réhydraté rapidement. Le délai dépend de la résistance propre à l'animal et ne peut être quantifié, quelques minutes suffisent parfois à tuer un chien ou un chat enfermé au soleil.

Ai-je le droit de libérer l'animal enfermé au soleil ?

Oui et non… En effet, il faut estimer l'urgence de la situation avant de décider d'une éventuelle intervention de votre part.

Si l'animal semble encore tout à fait conscient et commence seulement à haleter, il faut tout d'abord essayer d'avertir le propriétaire du danger. Mais encore faut-il le trouver... Sur un parking de centre commercial ou en ville, il peut être n'importe où. S'il ne revient pas rapidement, vous pouvez appeler les forces de l'ordre, comme le rappelle le site du Ministère de l'Intérieur. Vous avez alors le droit de "faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule lorsque la vie de l'animal est en danger", d'après l'article 214-23 (3ᵉ) du Code rural et de la pêche maritime.

Si l'animal est en danger de mort imminente et qu'il ne peut attendre la venue de la police ou de la gendarmerie, vous pouvez décider de le secourir et de le libérer en brisant vous-même une vitre. La législation en vigueur vous protègera puisque le Code pénal dispose que "n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien". Cependant, l'article sur le site du Ministère de l'Intérieur recommande alors de "s'entourer d'au moins deux témoins" et de prendre des photos ou mieux, de filmer la scène. Ces précautions vous seront très utiles au cas où le propriétaire conteste votre action et porte plainte contre vous pour dégradation de son véhicule.

Une fois libéré, l'animal devra être rafraîchi et réhydraté. Placez-le à l'ombre et aidez-le à boire progressivement de l'eau claire. Vous pourrez alors attendre le propriétaire et/ou contacter les forces de l'ordre, car laisser un chat ou un chien enfermé au soleil est un acte de maltraitance animale manifeste.