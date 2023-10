"Día de Los Muertos" : quelle est cette fête qui vient concurrencer Halloween ?

Cette célébration est un mélange de rites religieux préhispaniques et de fêtes chrétiennes. Les personnes de confession catholique communiquent de l’amour et du respect envers les membres de leur famille qui ne sont plus parmi nous en ce jour de la commémoration des fidèles défunts.

Cette fête trouve d’abord son origine au Mexique, bien qu’elle soit célébrée partout en Amérique latine. Dans les cultures préhispaniques, la mort est considérée comme une phase naturelle du long continuum de la vie. Durant El Día de Los Muertos, la croyance des peuples concernés veut que l’esprit des défunts revienne, le temps d’une journée, parmi les vivants. Le 1ᵉʳ novembre serait consacré aux enfants et le lendemain aux adultes. Pour les Mexicains et autres peuples d’Amérique latine, ce jour est particulièrement heureux. Et comme le voyage du royaume des morts à celui des vivants est éprouvant, les familles remplissent les lieux sacrés de plats gourmands et de boissons désaltérantes. Les participants se déguisent (la plupart du temps en squelettes) et arborent maquillages, costumes et tenues colorés et fantaisistes.