Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce lundi 24 avril

▶️ Propos polémiques de l'ambassadeur chinois Lu Shaye sur LCI : la polémique enfle, Pékin désamorce, Macron hausse le ton

Sur LCI, vendredi dernier, l'ambassadeur de Chine à Paris avait jugé que les pays issus de l'URSS n'avaient pas "de statut dans le droit international". Des propos qui ont provoqué la "consternation" de plusieurs pays, dont la France. Et entrainé, ce lundi, la réaction officielle de Pékin, puis celle d'Emmanuel Macron : "Ce n'est pas à un diplomate de tenir ce genre de langage", a jugé le président français.

▶️ Les consultations chez le médecin généraliste coûteront 26,50 euros à partir de l'automne

La hausse des tarifs de consultation des médecins a été actée ce matin : elle coûtera au minimum 26,50 euros chez un généraliste (contre 25 euros actuellement) et 31,50 euros chez un spécialiste. Ces revalorisations, qui doivent encore être approuvées par le ministre de la Santé, entreront ensuite en vigueur "à l'expiration d'un délai de six mois", soit au plus tôt fin octobre.

▶️ Opération Wuambushu à Mayotte : la tension monte

Alors que l'opération de police Wuambushu est imminente à Mayotte, en vue de lutter contre la délinquance locale et l'immigration illégale, les Comores ont déclaré avoir refusé l'accostage d'un bateau transportant des migrants en provenance de l'archipel, et suspendu le trafic de passagers dans le port où les personnes expulsées sont habituellement débarquées.

▶️ VIDÉO - Un phénomène rarissime en France : comment les aurores boréales se forment-elles ?

Des aurores boréales ont été observées dans de nombreuses régions de France dans la nuit de dimanche à lundi. Un phénomène rare dans le ciel de l'Hexagone : normalement réservé aux pays du Nord, il n'apparait que tous les dix ans en France. Pourtant, c'est déjà la deuxième fois en deux mois. Le 13H de TF1 vous explique cette incongruité.

▶️ Aïssa Maïga : "Au début de ma carrière d'actrice, on me disait que le racisme n’existait pas"

La comédienne est la vedette de Quand tu seras grand, le nouveau film d'Andréa Bescond et Éric Metayer, en salles mercredi prochain. Aïssa Maïga y incarne une assistante scolaire dont la classe d'enfants partage le quotidien des résidents d’un Ehpad. Un rôle fort, réaliste et émouvant, au diapason de ses engagements personnels, explique-t-elle à TF1info.