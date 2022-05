Pourquoi le corps diplomatique français se prépare-t-il à faire grève le 2 juin ?

Dans un contexte plus que tendu sur le plan international - guerre en Ukraine, accord sur le nucléaire iranien... - cette grève veut aussi empêcher des nominations aux allures d'amitiés politiques. "Dans un monde de plus en plus interdépendant, complexe et dangereux, être capable de lire et comprendre ses évolutions, d’y faire valoir nos principes et nos intérêts ne s’improvise pas", dénoncent-ils dans cette même tribune. "Il en va de l’avenir de notre diplomatie", concluaient-ils.

Point négatif pour ces agents, la grève ne devrait avoir que peu d'écho dans la population. En effet, celle-ci ne devrait pas avoir d'impact sur le quotidien des Français.