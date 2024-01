EN DIRECT - Colère des agriculteurs : les tracteurs en route vers Paris pour le "siège de la capitale"

Après une accalmie au cours du week-end, la mobilisation des agriculteurs reprend de plus belle ce lundi 29 janvier. Une journée marquée par le début du "siège" de Paris, prévu à partir de 14h avec la mise en place de "points de blocage" sur les principaux axes routiers menant vers la capitale. Suivez en direct les dernières informations sur la crise qui secoue le monde agricole.

Vers un durcissement du bras de fer. Après une légère accalmie ce week-end, les agriculteurs en colère se préparent à reprendre le chemin des barrages ce lundi, tout particulièrement en Île-de-France, alors que des syndicats ont annoncé "un siège de la capitale" à partir de 14h pour "une durée indéterminée". À l'appel des entités locales de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs, les deux principales organisations représentatives de la profession, les manifestants ont prévu de bloquer les principaux axes routiers permettant de rejoindre ou de quitter Paris.

D'autres, à l'instar des membres de la Coordination rurale du Lot-et-Garonne, pourraient les rejoindre dans la région, notamment du côté des aéroports de Roissy et d'Orly, ainsi qu'à Rungis. Dès dimanche soir, des blindés de la gendarmerie ont d'ailleurs pris position aux abords du plus grand marché de produits frais au monde.

15.000 policiers et gendarmes mobilisés

Afin d'éviter les débordements et d'empêcher une éventuelle paralysie préjudiciable à l'économie, le gouvernement a ordonné le déploiement de 15.000 policiers et gendarmes au niveau national. Des forces de l'ordre qui devront agir avec "modération" et "ne pas intervenir sur les points de blocage" mais seulement les "sécuriser", a insisté Gérald Darmanin. À l'issue d'une réunion interministérielle de crise, le ministre de l'Intérieur a expliqué avoir reçu "pour consigne" d'Emmanuel Macron "que les tracteurs ne se rendent pas à Paris et dans les grandes villes pour ne pas créer de difficultés extrêmement fortes".

À QUOI S'ATTENDRE ? Des agriculteurs de la FNSEA et des JA vont entamer, lundi 29 janvier à partir de 14h, un "siège de la capitale" pour "une durée indéterminée". Huit "points de blocages" sont prévus sur les principaux axes routiers menant à Paris, les autoroutes en premier lieu. Le ministère de l'Intérieur annonce le déploiement d'un "dispositif défensif important", autour de Rungis et des aéroports franciliens notamment. Sujets de société Blocages des agriculteurs autour de Paris : à quoi s'attendre lundi pour le "siège de la capitale" ? AUTOROUTE A11 "Des manifestations entravent toujours la circulation sur l'A11 en direction de Paris. L'autoroute est coupée au niveau de Chartres", indique l'autoroute sur son compte Twitter. "️Vers Paris, sortie obligatoire et interdiction d'accès interdit à Chartres centre n°3", est-il ajouté. CELLULE DE CRISE Une cellule interministérielle de crise a été ouverte dimanche "en prévision des menaces de blocage liées à la mobilisation agricole", a annoncé dimanche Gérald Darmanin. AGEN : LES TRACTEURS SE PRÉPARENT À l'appel de la Coordination rurale, des tracteurs se préparent à partir d'Agen ce matin pour aller bloquer le marché international de Rungis, en région parisienne. Les agriculteurs d'Agen partent bloquer Rungis Source : TF1 Info LE POINT SUR LES BLOCAGES "Siège de Paris", Rungis, Lyon... A quels blocages faut-il s'attendre ce lundi 29 janvier ? TF1info fait le point. Sujets de société Mobilisation des agriculteurs : Paris, Lyon, Grenoble... quels blocages ce lundi 29 janvier ? CIRCULATION "EXTRÊMEMENT DIFFICILE" EN ÎLE-DE-FRANCE Gérald Darmanin a annoncé la mobilisation de 15.000 membres des forces de l'ordre ce lundi. Ces effectifs seront là pour "accompagner" les points de blocage, pour les "sécuriser" mais pas pour "une intervention", a-t-il précisé.

"J'ai rappelé aux préfets des consignes, notamment garantir le fait que les tracteurs ne rentrent pas dans les villes, évidemment Paris, mais aussi les capitales régionales", a poursuivi le ministre de l'Intérieur, selon qui "la circulation automobile sera extrêmement difficile en Ile-de-France demain".

"On ne bloque pas les aéroports et on ne rentre pas dans les marchés de nourriture", a-t-il par ailleurs prévenu, qualifiant l'éventuelle occupation de Rungis de "ligne rouge". HUIT POINTS DE BLOCAGE POUR PARIS La FRSEA d'Ile-de-France a confirmé à l'AFP la présence de huit "points de blocage" prévus autour de Paris : sur l'aire de Chennevières (autoroute A1), à hauteur de Jossigny (A4), à Ourdy (A5), Villabé (A6), au péage de Buchelay (A13), à Longivilliers (A10), entre le pont de Gennevilliers et la D311 (A15) et à hauteur de l'échangeur D301 de l'Isle-Adam (A16), a indiqué dimanche soir à l'AFP la FRSEA d'Ile-de-France. Bonjour et bienvenue dans ce live, nous allons suivre ensemble toutes les dernières infos sur le mouvement de colère des agriculteurs, qui promettent notamment d'entamer un "siège de Paris" ce lundi 29 janvier.