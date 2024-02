EN DIRECT - Crise agricole : retour des actions, Emmanuel Macron reçoit les agriculteurs ce mardi

Dans le monde agricole, la colère couve toujours. Alors que des manifestations d'agriculteurs ont encore eu lieu ce lundi, notamment à Dunkerque et à Marseille, Emmanuel Macron doit recevoir ce mardi 20 février les syndicats agricoles majoritaires, dans une volonté d'apaisement à quelques jours de l'ouverture du Salon de l'agriculture.





Les Jeunes agriculteurs et la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA) sont attendus à l'Elysée et notamment leurs présidents respectifs : Arnaud Gaillot et Arnaud Rousseau.