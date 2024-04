EN DIRECT - Contrôleurs aériens : de nombreuses annulations de vols ce jeudi malgré un accord in extremis

Le préavis de grève des contrôleurs aériens français jeudi a plongé "des centaines de milliers de passagers dans le flou" en Europe, malgré un accord in extremis avec le syndicat majoritaire. Suivez les informations.

Les compagnies aériennes s'indignent et des dizaines de milliers de passagers seront privés d'avions jeudi en France et en Europe malgré la levée d'un préavis de grève par le principal syndicat de contrôleurs aériens, le délai étant trop court pour reprogrammer les vols.

Trois vols sur quatre seront supprimés au départ ou à l'arrivée de Paris-Orly, le deuxième aéroport français ; 55% à Roissy-Charles-de-Gaulle, le premier ; 65% à Marseille-Provence et 45% sur toutes les autres plateformes de France métropolitaine. Plus de 2.000 vols en Europe ont été annulés et 1.000 risquent de devoir se dérouter pour éviter l'espace aérien français, selon la principale association de compagnies aériennes du Vieux Continent, Airlines for Europe.

Ryanair, dont le patron ne cesse de dénoncer les grèves françaises, a annulé à lui seul "plus de 300 vols" jeudi, et Transavia, compagnie à bas coûts du groupe Air France-KLM, 198 vols. Et l'Association internationale du transport aérien (Iata), qui rassemble plus de 300 compagnies, a pour sa part accusé les contrôleurs aériens français de "chantage" avec leurs "exigences exorbitantes".