EN DIRECT - IVG dans la Constitution : à Versailles, un vote historique au Congrès

Interrogée sur le refus de certains médecins de pratiquer l'interruption volontaire de grosses, Aurore Bergé a rappelé que ces professionnels avaient "une totale liberté de conscience". "Par contre, si elle est garantie par la loi, si vous ne souhaitez pas pratiquer une IVG, vous devez immédiatement réorienter les femmes vers d'autres centres pour qu'elles puissent être dans les délais légaux", a réaffirmé la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes.





Aurore Bergé a également appelé à "garantir l'accès aux soins, à la santé et à l'IVG" partout en France. "On a aujourd'hui des disparités et une couverture qui n'est pas la même en fonction des territoires pour les gynécologues et les sages-femmes", a assuré la ministre avant d'appeler à "veiller à ce que les sages-femmes puissent pratiquer les IVG médicamenteuses".