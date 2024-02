EN DIRECT - Missak Manouchian et ses frères d'armes étrangers entrent au Panthéon : suivez la cérémonie

Le poète apatride Missak Manouchian et 23 de ses compagnons d'armes entrent mercredi au Panthéon. 80 ans après leur mort, une reconnaissance ultime pour ces combattants de l'ombre longtemps oubliés. Suivez la cérémonie en direct sur LCI.

Aux résistants étrangers, la France reconnaissante : le poète apatride Missak Manouchian et 23 de ses compagnons d'armes entrent mercredi au Panthéon, 80 ans après leur mort, reconnaissance ultime pour ces combattants de l'ombre longtemps oubliés. "Juifs, Hongrois, Polonais, Arméniens, communistes, ils ont donné leur vie pour notre pays", a salué le président Emmanuel Macron.

Avec eux, c'est toute la "résistance communiste et étrangère" qui entre dans le temple des grandes figures de la Nation, rejoignant ainsi Jean Moulin et la résistance gaulliste, honorés dès les années 60. Le chef de l'État signe là sa quatrième panthéonisation après celles de l'écrivain Maurice Genevoix, de Simone Veil et de la star du music-hall Joséphine Baker. Il a aussi annoncé celle de Robert Badinter, mort le 9 février.

ENTRETIEN 80 ans après son exécution par les nazis, Missak Manouchian entre au Panthéon ce mercredi 21 février. Il devient le premier résistant étranger et communiste à recevoir cet honneur. De fait, à travers lui, la France célèbre la mémoire de plusieurs milliers de personnes qui ont œuvré dans l'ombre pendant la Seconde Guerre mondiale, développe pour TF1info l'historien Denis Peschanski.

Missak Manouchian, d'origine arménienne, et ses camarades ont été fusillés pour 23 d'entre eux le 21 février 1944 au Mont-Valérien, près de Paris. Ils entrent au Panthéon (dont la devise "Aux grands hommes, la Patrie reconnaissante" orne le fronton) 80 ans après, jour pour jour. À 18h30, les cercueils de Missak Manouchian et de son épouse Mélinée, résistante comme lui et qui lui survécut jusqu'en 1989, vont remonter quelques centaines de mètres jusqu'au Panthéon, portés par des soldats de la Légion étrangère, qui ont aussi fait le choix de la France.

Si le couple reste uni dans la mort - ils reposaient tous deux au cimetière parisien d'Ivry - Mélinée n'est pas elle-même "panthéonisée". Les autres camarades de Manouchian entrent au Panthéon de façon symbolique, avec l'inscription de leur nom sur une plaque. Comme pour l'entrée de Joséphine Baker en 2021, la cérémonie, qui va durer une heure et demie, comprendra de nombreux flash-backs en images et chansons sur la vie de Missak Manouchian.

Le chanteur Patrick Bruel lira la dernière lettre du résistant à sa bien-aimée et le groupe de rock Feu ! Chatterton entonnera "L'Affiche rouge" de Léo Ferré, qui fit entrer le résistant dans la légende.