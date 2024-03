"Discrimination capillaire" : la France est-elle en retard ?

Une proposition de loi contre la "discrimination capillaire" sera examinée mercredi en commission. Objectif : dissuader notamment des employeurs de contraindre leurs salariés à se défriser les cheveux ou encore à dissimuler leur véritable couleur. Quel est le déclencheur de cette proposition et une adaptation de la loi serait-elle vraiment utile en France ?

La "discrimination capillaire" bientôt reconnue et punie dans l'Hexagone ? C'est en tout cas le sens d'une proposition de loi déposée en septembre dernier par le député Olivier Serva et qui sera examinée en commission ce mercredi 20 mars 2024. L'élu de Guadeloupe, porte-parole du groupe Liot à l’Assemblée, estime que la France est en retard sur d'autres pays à commencer par les États-Unis et la Grande-Bretagne et que la problématique, en plus de toucher à l'estime de soi, est aussi sanitaire et économique.

Sur quelles données s'appuie-t-il, qu'est-ce qui pourrait changer en pratique par rapport à la législation déjà en vigueur ? On fait le point sur les questions que soulève cette proposition, jugée redondante voire anecdotique par certains quand d'autres soulèvent sa portée symbolique.

De quoi parle-t-on ?

La discrimination capillaire fait référence à un préjudice ou à un traitement inégal fondé sur la coiffure ou le type de cheveux, pouvant être associé à une race ou une ethnie. Cette forme de discrimination est réputée être majoritairement dirigée contre les personnes n'ayant pas les cheveux lisses, mais au contraire naturellement crépus, frisés et bouclés, ou coiffés par exemple de tresses ou de dreadlocks.

Le parlementaire mentionne ainsi les "afro-descendantes" contraintes de changer de coiffure avant un entretien, alors que "le port du cheveu naturel", "locks, torsades, tresses, afro, roux, blond, a un lien inéluctable avec l'estime de soi", explique-t-il.

Que sait-on sur ce type de discriminations ?

Si la France ne dispose pour l'heure d'aucune donnée sur ce type de discrimination, le parlementaire renvoie notamment aux statistiques américaines. Aux États-Unis, où les études ethniques sont autorisées, 66% des femmes noires changent ainsi de coiffure pour un entretien d'embauche, et 41% se les lissent, conclut une étude publiée en février 2023 par la marque de cosmétique Dove et le réseau social LinkedIn.

Ces dernières ont 2,5 fois plus de chances d'être perçues comme non-professionnelles, poursuit encore cette étude, et 20% ont déjà été renvoyées chez elles à cause de leurs cheveux tandis que 25% d'entre elles pensent qu'elles se sont vues refuser la possibilité de passer un entretien d'embauche à cause de leur coiffure, et même 33% des 25-34 ans.

À noter qu'en 2020, une précédente étude sur la question réalisée par l'université de Duke (Etats-Unis), avait dressé le même constat.

Au Royaume-Uni, une étude menée Halo Collective, qui œuvre pour un avenir sans discrimination capillaire, a montré que 59% des élèves noirs sont victimes d'insultes ou de questions gênantes sur leurs cheveux à l'école. Toujours selon l'organisation, un adulte sur quatre a vécu une expérience négative à l'école en raison de sa nature de cheveux, et une femme noire sur cinq se sent obligée de lisser ses cheveux pour aller au travail. Le député invoque aussi une "étude de 2009 en Grande-Bretagne" selon laquelle une femme blonde sur trois se colorerait les "cheveux en brun afin d'augmenter ses chances professionnelles".

Outre l'existence et la reconnaissance de ce type de discrimination, le député cherche à sensibiliser sur ce qui en découle notamment sur le plan sanitaire et économique. Selon une étude des Instituts américains de la santé, les NIH (National Institutes of Health), publiée en octobre 2022, dans le Journal of the National Cancer Institute, les femmes qui utilisent des produits chimiques pour lisser leurs cheveux présenteraient en effet un risque accru de cancer de l’utérus.

Que dit la loi aujourd'hui ?

En France, la loi interdit déjà 25 motifs de discriminations en matière de droit du travail, dont l'âge, le sexe, l'état de santé, l'accent mais aussi spécifiquement l’apparence physique ce qui comprend, entre autres, la coiffure. Dans le Code du travail, mais aussi le Code pénal et le code général de la fonction publique, il est ainsi fait mention qu'"aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite en raison de l’apparence physique."

C'est pour cette raison, entre autres, que les plus critiques jugent cette proposition de loi redondante voire anecdotique.

Qu'est-ce qui pourrait changer ?

Mais pour Olivier Serva, les dispositions légales existantes ne suffisent pas à répondre à certaines discriminations à l'embauche. Raison pour laquelle, il entend s'inspirer du "Crown Act" promulgué en 2019 en Californie afin d'y lutter contre la discrimination capillaire pour faire intégrer dans le champ de la répression pénale des discriminations en France, toute discrimination ou distinction fondée "notamment la coupe, la couleur, la longueur ou la texture de leurs cheveux." En d'autres termes, le texte, renvoyé en commission des lois, propose de modifier le code général de la fonction publique, le Code pénal et le Code du Travail, afin d'y faire apparaitre une précision portant spécifiquement sur la discrimination capillaire.

"Il s’agit de rendre visible un type de discrimination qui n’est pas considéré", analyse auprès de Libération, Rokhaya Diallo, journaliste et réalisatrice féministe et antiraciste, consultée par le député dans le cadre de l’élaboration de cette proposition de loi, évoquant la "dimension symbolique" de la loi.