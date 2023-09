Disparition de Lina, Haut-Karabakh, faux syndic... Les vidéos marquantes du JT de TF1

"Il faut qu'elle revienne, il faut que je l'aie dans mes bras... Je veux ma fille". Après la disparition de Lina, 15 ans, samedi dernier en Alsace, sa mère Fanny et son petit ami Tao ont témoigné côte à côte face aux caméras du 20H. Ils confient ici et dans la vidéo à retrouver en tête de cet article leur profonde angoisse, et reviennent sur les heures qui ont précédé cette disparition.