Dissuasion nucléaire : qu'est-ce que le tritium, qu'EDF va produire en collaboration avec l'armée française ?

Le ministère des Armées et EDF ont signé lundi une "collaboration" pour produire du tritium. Ce partenariat est présenté comme clé dans le cadre de la dissuasion nucléaire française. Mais alors, quelles sont les caractéristiques de ce gaz ?

Un partenariat dans les cartons depuis les années 1990 voit finalement le jour. Dans un communiqué, le ministère de la Défense a annoncé, lundi 18 mars, avoir trouvé un accord pour une "collaboration avec EDF" visant "à installer un service d’irradiation de matériaux sur le site" de la centrale nucléaire de Civaux (Vienne). Le but de la manœuvre est d'utiliser la puissance des deux réacteurs pour, "en marge d’une production d’électricité inchangée, irradier dans le cœur des réacteurs des matériaux particuliers contenant du lithium". "Une fois irradiés, ces derniers seront transférés vers un site du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) [...] afin de produire du tritium", précise l'exécutif. Mais alors, quel est ce gaz présenté comme "indispensable aux armes de la dissuasion" nucléaire ?

Qu'est-ce que le tritium ?

Découvert par Ernest Rutherford en 1934, puis par Luis Walter Alvarez qui affine ses recherches en 1939, le tritium est un isotope issu de l'hydrogène. Pour le dire autrement, il s'agit d'une forme dérivée de cet élément chimique, avec des propriétés qui lui sont spécifiques. "Il n'apparaît pas directement dans le tableau périodique des éléments. (Pour imager), l'hydrogène serait un modèle de voiture donné et le tritium serait les options supplémentaires, comme un toit ouvrant ou un système stéréo sophistiqué, qui lui seraient ajoutées", explique Zack Mensinger, professeur agrégé de chimie à la Metropolitan State University, dans les colonnes de CBSNews.

À noter que la présence d’un surplus de deux neutrons dans l’atome de tritium le rend instable, et donc légèrement radioactif (une simple feuille d'aluminium est suffisante pour stopper son rayonnement). Sa période radioactive est de 12,3 ans, ce qui signifie qu'au terme de ce laps de temps, la moitié des atomes d’un échantillon de tritium se seront désintégrés et transformés en hélium. Les trois quarts disparaissent au bout de 25 ans, 99,5 % au bout d’un siècle. À titre indicatif, la période radioactive du carbone 14, utilisé en archéologie pour la datation d'objets, est de 5730 ans et celle de l’uranium 238 est de 4,5 milliards d’années.

Où trouve-t-on du tritium ?

À l'état naturel, les atomes de tritium proviennent "des réactions se produisant dans la haute atmosphère entre les gaz atmosphériques et les rayonnements cosmiques", indique l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) sur son site. Dans la foulée, "ils vont rapidement s’associer à des atomes d’hydrogène et d’oxygène et rejoindre ainsi la surface de la Terre sous forme d’eau", ajoute-t-elle.

Par ailleurs, "certaines activités humaines liées à la production d’électricité par les centrales nucléaires, au retraitement de combustibles usés, aux applications militaires de l’énergie atomique ou à certaines activités de recherches scientifiques, en rejettent également dans l’environnement". Autrement dit, sa présence dans la nature, et plus spécifiquement dans l'eau, a été décuplée par les premiers essais nucléaires, notamment dans les années 1950-60, et la construction des centrales nucléaires à eau sous pression.

Si l’ensemble des données épidémiologiques disponibles ne permet pas de montrer une relation entre l’exposition au tritium et un risque accru de cancer, des contrôles spécifiques sont menés par les Agences régionales de santé (ARS) sur les eaux destinées à la consommation pour éviter tout risque sur la santé des populations. "En très petites quantités, il est très peu probable que le tritium reste suffisamment longtemps dans l'organisme pour causer des dommages", rassure Zack Mensinger.

À quoi sert le tritium ?

Pour ce qui est de son usage, le tritium peut être combiné au phosphore pour créer un affichage luminescent, à l'instar des indicateurs de sortie ou des éclairages d’urgence dans les immeubles. Dans la recherche biomédicale, il sert aussi de traceur pour l’étude et le diagnostic des maladies du cœur, des cancers et du sida. Mais surtout, et cela explique l'intérêt du partenariat conclu lundi, cette matière est partie prenante de la composition des armes nucléaires à hydrogène. Or, du fait de ses caractéristiques et de sa rareté, il est nécessaire d'en "produire régulièrement" dans une optique de défense nationale, rappelle le gouvernement. D'où la signature de l'accord avec EDF.

Il ne faut, néanmoins, pas s'attendre à des effets immédiats de cette collaboration. "Le fait d'amener de la matière à irradier dans le cœur du réacteur va modifier très légèrement les paramètres de fonctionnement du réacteur et il faudra réaliser une évaluation de sûreté comme pour toute autre modification" de ce type, prévient Etienne Dutheil, directeur de la division production nucléaire chez EDF.

De fait, les deux parties espèrent effectuer les modifications et obtenir les autorisations nécessaires dans l'optique de mener de premiers tests à l'horizon 2025. "On ne procède pas à ce service d'irradiation parce qu'on a des besoins maintenant tout de suite. Ce qui est engagé vise à permettre aux gens qui seront responsables de la dissuasion française dans 15 ou 20 ans, de continuer à disposer de toutes les options possibles", résume Etienne Dutheil.