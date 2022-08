Distribution de pastilles d'iode dans les Vosges : "Une mise à jour classique du plan de distribution"

Sueurs froides pour certains habitants vosgiens. Depuis début août, des habitants du département ont reçu un courrier venant de leur mairie et avertissant d'une "distribution de comprimés d'iode stable (...) pour l'ensemble des communes vosgiennes". Et ce, alors que les craintes autour de la sûreté de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia se font jours depuis plusieurs semaines, en raison de bombardements près des structures abritant la matière radioactive.

La préfecture des Vosges craindrait-elle une contamination radioactive ? L'alerte est-elle sur le point d'être donnée ? Ce sont autant de questions qu'ont soulevées nos confrères de la presse locale, suite à la réception de ces missives communales autour du 9 août dernier. "Sur demande du préfet, un plan de distribution de comprimés d'iode stable est prévu pour l'ensemble des communes vosgiennes, ce plan est destiné à faire face à un éventuel incident entraînant des rejets radioactifs", explique la lettre. "La distribution se fera en priorité aux femmes enceintes, nourrissons, adolescents et adultes de moins de 44 ans", poursuit-on.

Pourtant, une telle distribution d'iode répond à des conditions strictes. À ce jour, seuls les Français habitant à moins de 20 kilomètres d'une centrale nucléaire peuvent recevoir directement des comprimés d'iode, dans le cadre d'un "plan particulier d'intervention". La dernière grande distribution a eu lieu entre 2019 et 2020, précise le site internet de l'autorité de sûreté nucléaire. Or, le département des Vosges est situé à plus de 80 kilomètres de la centrale la plus proche, Fessenheim. Une infrastructure à l'arrêt depuis juin 2020.