Divorce, séparation : comment l'annoncer à ses enfants ?

Il s'agit d'une conversation importante, alors attention aux mots que vous allez employer. Bien sûr, pas question de leur mentir en leur racontant que papa part en voyage : ils ne seront pas dupes. Seule alternative : être sincère. Vous pouvez leur dire que vous ne vous entendez plus, ou même que vous ne vous aimez plus, si c'est la vérité. "Il faut tout de même veiller à bien adapter son vocabulaire en fonction de l'âge de ses enfants", alerte Elodie Cingal.

"Ainsi, les petits de 3 ans ne peuvent pas comprendre la phrase 'on ne s’aime plus' alors, il faut leur expliquer en leur disant que papa et maman ne se font plus de bisous, ne se tiennent plus la main, ne dorment plus ensemble et que c'est pour ça qu'ils se séparent. Pour les plus jeunes, il faut être très basique et très factuel sur la notion d’amour. En revanche, ne pas dire : 'on s’aime bien mais on ne s’aime plus'. Des mots incompréhensibles à l'âge de 12 ans, alors imaginez à 3 ans, c’est encore plus compliqué !"

"Pour les adolescents, c'est presque plus simple parce qu'ils sont très égocentrés donc ils sont souvent plus indifférents", note Béatrice Copper-Royer. "Ce qui les importe, c’est leurs copains. Leurs parents ne sont plus trop au centre de leur univers affectif."

À noter également que "les raisons profondes de l'échec du couple ne concernent pas vos enfants", précise la thérapeute. "Plus vous leur direz de choses, plus vous les mettrez en situation de prendre parti, de juger. Et ce n'est pas leur rôle. Ils ont le droit de continuer à aimer leurs deux parents comme avant, sans arrière-pensées."