Dix coupures d'électricité sont-elles déjà programmées par EDF ?

À l'origine du tweet, on trouve la publication de Michael Bloss, un eurodéputé écolo. Il assure que "le gestionnaire du réseau français prévoit jusqu'à 10 coupures de courant planifiées pour l'hiver", appelant dès lors à "orienter la boussole vers les énergies renouvelables". Si l'élu allemand ne donne pas ses sources, une recherche par mots-clés nous permet de retrouver l'origine de cette information. Publiée le jeudi 1er décembre 2022 dans l'hebdomadaire allemand Die Zeit, l'article en question est titré sur "la lumière" qui "s'éteint en France". Et on y découvre, dès les premières lignes, cette affirmation selon laquelle "la France s'attend à six à dix coupures de courant cet hiver". En corps du texte, elle répète cette affirmation. "Il est clair depuis ce jeudi que la France s'attend concrètement à devoir couper l'électricité six à dix fois dans certaines régions afin d'éviter un black-out encore plus important." Une information pour laquelle la journaliste cite Xavier Piechaczyk, chef du gestionnaire du réseau électrique français RTE, "lors d'une interview radio".

En réécoutant cet entretien du chef de RTE au micro de Franceinfo, nous n'avons trouvé aucune trace de ce chiffre. Alors d'où vient cette prévision pessimiste ? En fait, au cours de cette interview, Xavier Piechaczyk explique que la "situation de tension" dans laquelle se trouve la France à cause d'un parc nucléaire qui "n'est pas à sa pleine capacité" ne lui permet que de produire 35 gigawatts (GW). Il précise ensuite le calendrier de production électrique pour cet hiver évalué par le gestionnaire de réseau de transport français (RTE). Mis à jour à la mi-novembre, il prévoit d'atteindre "l'objectif de 40 à 41 GW au 1ᵉʳ janvier et de finir le mois de janvier autour de 43". En tenant ce calendrier, "on est dans un univers de risque comparable à ce que l'on a dit à la mi-septembre" c'est-à-dire avec "quelques jours d'Ecowatt rouge sur l'ensemble de l'hiver."