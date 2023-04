À 101 ans, ce généraliste toujours en activité va recevoir une médaille de l'Ordre des médecins

Né en 1921, Christian Chenay a débuté ses études de médecine en 1939. Durant la Seconde Guerre Mondiale, il est réquisitionné pour le STO, le Service de Travail Obligatoire, mis en place lors de l'occupation de la France par l'Allemagne nazie. Il s'évade une première fois, mais est rattrapé. Il s'installe par la suite à Chevilly-Larue, dans le Val-de-Marne, en 1951, ville dans laquelle il continue d'exercer aujourd'hui.

Officiellement, le plus vieux médecin de France a pris sa retraite depuis près de 40 ans. "C'est compliqué de changer de métier", confie-t-il en souriant. Difficile par ailleurs de laisser ses patients, alors qu'il exerce en plein désert médical. Aujourd'hui, il ne reçoit néanmoins dans son salon plus que ceux qui ont besoin d'un secours immédiat. "Ils prennent un rendez-vous soit au dispensaire, soit à la maison médicale. Et puis en attendant, ils viennent chercher une ordonnance d'urgence", explique-t-il, en ajoutant : "C'est ce qui manque."