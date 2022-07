Doctolib va-t-il récolter "un nombre considérable" de données personnelles supplémentaires ?

Et certaines de ces données personnelles ont vocation à être supprimées une fois la durée de conservation, fixée par le règlement général sur la protection des données (RGPD), dépassée. Comme le rappelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), "une durée de conservation doit être déterminée par le responsable de traitement en fonction de l’objectif ayant conduit à la collecte de ces données". Doctolib fixe ce délai à "3 ans à compter du dernier rendez-vous pris en cas d’inactivité du Compte Utilisateur" ou à la résiliation du compte.

En revanche, d'autres données personnelles ne sont pas supprimées, mais anonymisées. Et celles-ci peuvent être conservées au-delà de ces délais, "à des fins statistiques", selon la plateforme : "La conservation peut s’avérer nécessaire dans certains cas. Par exemple pour évaluer la variation du nombre d’utilisateurs ou pour des questions de sécurité de nos services." Ainsi, toutes les données personnelles devenant anonymes, et donc plus rattachés à un utilisateur, sont renseignées dans la section "Amélioration des Services et production de statistiques ; anonymisation des données". On peut la retrouver ci-dessous, relayée sur Twitter.